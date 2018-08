"Ein Festival darf mehr Mut haben"

Auch ohne neuen Prestigebau will das Lucerne Festival seine Leuchtturm-Funktion ausbauen.

Michael Haefliger hat seinen Vertrag als Intendant des Lucerne Festivals bis 2025 verlängert. Damit wird er ein Vierteljahrhundert an der Spitze des Festivals stehen, an dessen Aufstieg zu einem der großen Spieler in der europäischen Festspielszene er beteiligt war. Er hat wichtige Musiker ans Festival gebunden und neue Veranstaltungsformate entwickelt. Nicht alles, was er vorhatte, hat er realisieren können. Die Pläne für eine Salle Modulable (einen multifunktionalen Bau für Musik- und Sprechtheater sowie Tanz) musste er - bei ihm darf man immer hinzufügen: vorerst - wieder in die Schublade legen.