Erinnerungen an die Weltpremiere von "Lulu": Als Friedrich Cerha Geschichte schrieb

Am 24. Februar 1979 blickte die Musikwelt nach Paris. Alban Bergs Oper "Lulu" erklang erstmals in ihrer dreiaktigen Gestalt. Friedrich Cerha hatte das Fragment vollendet. Die SN fieberten mit.

In keinem Nachruf auf Friedrich Cerha, der am Dienstag verstorben ist, dürfte er gefehlt haben: der Verweis auf jenes Ereignis, das dem österreichischen Tonschöpfer weltweite Aufmerksamkeit gesichert hat. Am 24. Februar 1979 feierte Cerhas Fertigstellung des dritten Akts von Alban Bergs Oper "Lulu" in Paris Uraufführung. Dieses Datum werde "in der Operngeschichte für die zweite Hälfte des Jahrhunderts eine vergleichbare Bedeutung haben, wie sie die Uraufführung von ,The Rake's Progress' erlangt hat", war in den "Salzburger Nachrichten" zu lesen.

