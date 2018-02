Grazer Schubert-Wettbewerb lockt rund 340 Musiker an

An der Kunstuniversität Graz (KUG) wird ab Montag (19. Februar) der Internationale Wettbewerb "Franz Schubert und die Musik der Moderne" ausgetragen. Rund 340 Musiker und Sänger aus 56 Ländern treten in den Sparten Duo für Gesang und Klavier, Trio für Klavier, Violine und Violoncello sowie Streichquartett an. Insgesamt werden Preise in der Höhe von rund 100.000 Euro vergeben.

SN/APA (Symbolbild)/HERBERT PFARRHO Preise gibt es u.a. für Gesang und Klavierspiel