Ist Salome Opfer oder Handelnde?

Angela Denoke, bisher als Sängerin berühmt, spürt eine der größten Frauen der Literatur neu auf.

Aus dem norddeutschen Flachland mitten in die Bergwelt Tirols: Angela Denoke, geboren in Stade bei Hamburg, probt "Salome" von Richard Strauss (nach dem Drama von Oscar Wilde) am Tiroler Landestheater. Die Sopranistin tritt nicht als Sängerin auf. Sie arbeitet zum zweiten Mal als Regisseurin. Innsbruck sei für sie nicht neu, erzählt sie im Interview.Angela Denoke: Ich habe hier vor vielen Jahren Agathe im "Freischütz" gesungen, und man bot mir ein Festengagement, das ich nicht angenommen habe - wegen der Berge. ...