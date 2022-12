"La finta giardiniera" am Salzburger Landestheater: Ein tiefschwarzes Gartenfest

Dörte Lyssewski wagt sich an ihre erste Opernregie - und scheitert. Die Schauspielerin verwechselt Musik- mit Sprechtheater, was Mozarts "La finta giardiniera" nicht gut bekommt.

Es ist verblüffend, wie lange Opernproduktionen im Gedächtnis bleiben können: Wissen Sie noch, Mozart im Gartencenter? Das Jubeljahr zum 250. Geburtstag des Komponisten hatte gerade erst begonnen, als die Filmregisseurin Doris Dörrie in der Mozartwoche "La Finta Giardiniera" im Salzburger Landestheater in Szene setzte. Ein erlesenes Ensemble aus Sänger-Darstellerinnen und -darstellern setzte ihre Sicht auf das Jugendwerk hinreißend um: überzeugend heutig, hemmungslos komisch und mit so viel musikalischem Schwung, Leidenschaft und Frische, dass man der komplizierten Handlung über knapp drei ...