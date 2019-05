Sonntagsmatinee des Mozarteumorchester: Chefdirigent Riccardo Minasi hatte sich Großes vorgenommen.

Effektvoll, wirkungssicher, brillant, leidenschaftlich durchglüht, mit feurigem Atem in Tempo und Dynamik: So lässt sich die letzte Sonntagsmatinee des Mozarteumorchesters in dieser Saison schlagwortartig zusammenfassen. Chefdirigent Riccardo Minasi hatte sich für das Große Festspielhaus entsprechend Großes vorgenommen: die 5. Symphonie ...