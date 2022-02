Mit Bier und Popcorn zur Oper

Die Kammeroper Salzburg setzt ihre Suche nach neuen Formaten fort.

Impro-Theater kennt man. Schauspieler lassen sich auf Zurufe des Publikums Szenen zu einem Thema einfallen. Diese spontane Spielart der darstellenden Kunst erreicht eine ganz eigene, treue Publikumsschicht. Am kommenden Wochenende lädt die Kammeroper Salzburg zur Impro-Nacht. "An diesem Abend wird kein fertiges Stück gespielt, alles wird in kleinen Szenen frisch vor den Augen des Publikums improvisiert", erzählt Konstantin Paul.

Der Regisseur feilt mit dem Dirigenten Gordon Safari an neuen, innovativen Formaten. Dabei trafen die beiden Künstler den Nerv ...