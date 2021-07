Musikalische Freuden "in einem Leben ohne Schlagobers"

"Was ist ,echte' Musik?" Pianist Marino Formenti suchte vier Wochen lang in einer Arbeitersiedlung nach Antworten.

Boxcar Heli, ein groß gewachsener Steirer im Jeanshemd mit USA-Flagge, wünscht den Versammelten einen guten Appetit. Und stimmt "Jambalaya", den Cajun-Song von Hank Williams, an. "Ein Traditional in Amerika drüben", sagt Boxcar Heli, der einst einen Countryclub geleitet hat und seit Kurzem in der Grazer Triestersiedlung wohnt. Begleitet wird der Sänger und Gitarrist von einem Mann am Klavier, der das Musikfest, das am Samstagnachmittag über die Bühne ging, konzipiert hat: Marino Formenti, der aus Italien stammende, in Wien lebende musikalische ...