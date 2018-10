Heute vor einem Jahr starb US-Musiker Tom Petty - und schon liegt eine umfassende Werkschau vor.

"Die guten alten Tage werden nicht zurückkehren." So singt Tom Petty in seinem Song "Learning to Fly". Und so begann vor knapp einem Jahr in dieser Zeitung auch der Nachruf auf den US-Rockmusiker. Petty war völlig überraschend im Alter von 66 Jahren nach einem Herzinfarkt gestorben. Petty wird nicht zurückkehren.