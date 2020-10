Neil Young wird 75 - Voting in a Neil-world

Notwehr und Trost. Neil Young, der große Vorsitzende der Rockmusik, wird bald 75 und es gilt immer noch: Rocking in a Free World. Young ist der größtmögliche Gegenentwurf einer Welt, wie sie Donald Trump verkörpert. Er ist in den aufgewühlten USA eine Konstante, die aus großer Liebe und unerbittlichem Widerstand schöpft.

Die Gitarre heult wie die Sirene bei einem Bombenangriff. Das Schlagzeug pumpert wie ein Herz, von dem man hofft, dass es niemals stillstehen wird. Der Bass hämmert für die Revolution. Alarm! Dabei klingt, was Neil Young erzählt, gar nicht dramatisch. "People want to hear about love", singt er. Das ist der alte Neil, in dem auch immer ein alter Hippie steckt, der da 2015 auf dem Album "Monsanto Years" zu hören ist.

"Only Love Can Break Your Heart" ...