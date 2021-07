Neues Album von Billie Eilish: Glücklich schaut anders aus

Billie Eilish, die im Moment wie keine sonst ein Unwohlsein über die Lage der Welt in Songs verpackt, bringt ihr zweites Album heraus.

Wer in den vergangenen Tagen im Internet nach Billie Eilish suchte, konnte beginnen, sich Sorgen zu machen. Die Frau ist 19, Musikerin, aber Schlagzeilen hießen: "Hierfür schämt sie sich noch heute" oder "Ist Billie Eilish schwanger?" Wenn es bei einer Musikerin wenig um Musik, dafür aber um Gossip geht, ist klar: Hier ist jemand am Ende oder jemand hat das Popmusik-Biotop verlassen, stieg auf zum Star und wurde gesellschaftlich relevante Größe. So ist das bei Eilish, die schon als "Role ...