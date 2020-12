Neujahrskonzert wird zum Geisterspiel

Erstmals spielen die Wiener Philharmoniker zum Jahreswechsel ohne Publikum. Der ORF will interaktiven Applaus aus aller Welt einspielen.

Als die Wiener Philharmoniker am 1. Jänner ihr traditionelles "Prosit Neujahr" in die Welt herausschallten, konnte wohl kaum jemand die pandemischen Ereignisse der folgenden Monate erahnen. Ein Monat vor dem Traditionstermin zum Jahreswechsel 2020/2021 vermittelten die Verantwortlichen des Orchesters Dankbarkeit. "Die gute Nachricht ist: Wir spielen das Neujahrskonzert", sagte Vorstand Daniel Froschauer am Donnerstag vor Medienvertretern.

Einen Tag zuvor hatte Staatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) den Geiger vorab über die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung informiert. Danach ist klar gewesen: Österreichs ...