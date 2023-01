Opern-Uraufführung in Frankfurt: Dem Tod mit Versöhnlichkeit begegnen

Aus einer Erzählung von Thomas Mann wird in Frankfurt gefühlvolle Oper: "Blühen" von Vito Zuraj und Händl Klaus.

Gäbe es einen Nobelpreis für Zynismus, Thomas Mann hätte ihn für seine letzte Novelle verdient. Erbarmungsloser, hoffnungsloser, trauriger geht es nimmer: eine ältere Frau nach dem Klimakterium verliebt sich in einen jungen Studenten, als die Beziehung körperlich wird, setzen (wieder) Blutungen ein, was die Verliebte als Verjüngung interpretiert, als Zeichen neuer Fruchtbarkeit. Doch in Wirklichkeit handelt es sich um einen bösartigen Tumor.

Gäbe es einen Nobelpreis für eine gefühlvolle, antizynische Umsetzung dieser Geschichte, der slowenische Komponist Vito Žuraj ...