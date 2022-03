Opernfestival in Lyon: Auch Familien haben ihre Geheimnisse

Die Opéra de Lyon setzt mit einem neuen Intendanten den Erfolgskurs fort. Junge Regisseure locken junges Publikum zum Opernfestival.

Mitten in der Pandemie ist er 2021 eingestiegen, Richard Brunel, der neue Intendant der Opéra de Lyon. 18 Jahre lang hatte sein Vorgänger Serge Dorny das markante Opernhaus geleitet und es zu einem international bestaunten Brennpunkt bis hin zum "Opernhaus des Jahres" geführt. Brunel will Dornys innovativen Kurs fortsetzen, der möglichst vielen Menschen Oper näherbringen wollte. Das führte in Lyon zu einem außerordentlichen Altersdurchschnitt im Publikum: Selten sieht man derart viele junge Menschen in Opernhäusern. Brunel hat viele Ideen, die ...