Polnischer Startenor Piotr Beczala wird Kammersänger

Der polnische Startenor Piotr Beczala, der im Februar sein umjubeltes "Tosca"-Debüt an der Wiener Staatsoper gegeben hat, erhält den Berufstitel Kammersänger. Die Verleihung findet am 23. Juni im Anschluss an die letzte Vorstellung der aktuellen Aufführungsserie in der Staatsoper statt.

SN/APA (AFP/GETTY/Archiv)/Bryan Bed Die Verleihung des Titels findet am 23. August statt