Probenbeginn zu "Rigoletto" auf der Bregenzer Seebühne

Wenige Tage nach dem offiziellen Probenbeginn zu Verdis "Rigoletto" haben die Bregenzer Festspiele am Donnerstag einen Einblick in den Festspielsommer gewährt. Regisseur Philipp Stölzl probte mit Sängern, zum Teil in provisorischem Kostüm, den ersten Akt des Bühnenspektakels. Darunter war auch "Rigoletto"-Darsteller Scott Hendricks, der zuletzt bei "Carmen" 2017 für die Festspiele tätig war.

SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK Proben gaben ersten Einblick in den Festspielsommer