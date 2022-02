Rebell, Wrack, Dichter: Filmporträt über den Punk-Poeten Shane MacGowan

Julien Temple porträtiert Shane MacGowan, den Dichter, Rebellen und das Wrack. Klar wird: Punk ist Haltung und nie bloß Lifestyle.

Shane kam nicht mehr zurück. Das war 1988. Mit seiner Band The Pogues war er auf Welttournee. Hunderte Konzerte, viele davon mehr Pflicht als Vergnügen. Stets betrunken und vollgepumpt mit anderen Stoffen, denn: "Ohne Alkohol sind wir besser, aber wir sind auch nur halb so unterhaltsam." Ein Koma in Tokio. Ein Absturz mit Ansage als Begleiterscheinung eines Ruhms, der die Freude weggespült hatte. Shane wollte dichten, musizieren, feiern. Auf einem Kreuzzug für die irische Musik und für das Irische sei ...