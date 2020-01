Riccardo Muti dirigiert Neujahrskonzert 2021

Zum sechsten Mal wird Muti am 1. Jänner 2021 im Musikverein auftreten.

"Die Wiener Philharmoniker freuen sich das nächste Neujahrskonzert unter der Leitung von Maestro Riccardo Muti zu spielen." Dies wurde Neujahrstag 2020 noch während des heurigen Konzerts bekannt gegeben.



Riccardo Muti steht seit 1971 am Pult der Wiener Philharmoniker. Von den über 500 gemeinsamen Konzerten sind fünf Neujahrskonzerte (1993, 1997, 2000, 2004, 2018), außerdem viele philharmonische Abonnementkonzerte, Gedenkkonzerte, Gastspiele und Tourneen sowie zahlreiche Opernproduktionen.

"Riccardo Muti nimmt in der Geschichte der Wiener Philharmoniker einen außergewöhnlichen Stellenwert ein", erläutert Orchestervorstand Daniel Froschauer. "Muti ist seit dem Jahre 2011 Ehrenmitglied des Orchesters. Als Zeichen dieser tiefen künstlerischen Verbundenheit bitten wir ihn am 1. Jänner 2021 zum sechsten Mal an das Pult des Neujahrskonzertes."



Quelle: SN