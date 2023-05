Rock-Ikone Tina Turner mit 83 Jahren gestorben

Musik-Legende Tina Turner ist tot. Die in den USA geborene Sängerin und Schauspielerin, die aus einfachsten Verhältnissen und einer von Missbrauch geprägten ersten Ehe zu einer der erfolgreichsten Unterhaltungskünstlerinnen aller Zeiten aufstieg, ist am Mittwoch im Alter von 83 Jahren gestorben. Die Wahlschweizerin sei friedlich nach langer Krankheit in ihrem Haus in Küsnacht bei Zürich gestorben, zitierte Sky News am Mittwochabend einen Sprecher.

Die "Queen of Rock 'n' Roll" hat mit ihrer gewaltigen Stimme, gewagten Kostümen, sexy Tanzeinlagen und überschäumender Energie ein Millionenpublikum in Ekstase versetzt. Welthits wie "Private Dancer", "Simply the Best", "We Don't Need Another Hero" oder "What's Love Got To Do With It" sicherten ihr in den 1980er und 1990er Jahren einen ewigen Platz im Pop-Olymp. Nach einer Abschiedstournee 2009 zog sie sich im Alter von 70 Jahren ins Privatleben zurück. Sie genoss nach eigenen Angaben nach Jahrzehnten harter Arbeit fortan das Leben ohne Verpflichtungen.

Turner zeigte sich danach nur noch selten in der Öffentlichkeit, etwa, um für ein Buch oder ein Musical über ihre Lebensgeschichte zu werben. Mit ihrem 16 Jahre jüngeren deutschen Partner Erwin Bach lebte sie seit den 90er-Jahren am Zürichsee in der Schweiz. Dort feierten die beiden 2013 ein rauschendes Hochzeitsfest. Turner nahm in diesem Jahr auch die Schweizer Staatsbürgerschaft an.

Als "unglaublich traurige" Nachricht bezeichnete das Weiße Haus den Tod der Sängerin. US-Präsident Joe Biden (80) erinnerte in einer Würdigung daran, dass Turner im ländlichen US-Staat Tennessee aufwuchs und als Kind im Kirchenchor sang. Die zwölffache Grammy-Preisträgerin habe in ihrem Leben Widrigkeiten überwunden und beachtliche persönliche Stärke gezeigt. In Österreich zeigte sich Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) betroffen. "Mit Tina Turner hat eine Ausnahmekünstlerin die Bühne für immer verlassen. Ein Frau mit großer Menschlichkeit und einer unglaublich schweren persönlichen Geschichte. Ihre Musik hat ganze Generationen geprägt", schrieb er auf Twitter. "Die Welt hat heute eine authentische, starke und kämpferische Frau verloren. Eine Frau, die Frauen gezeigt hat, dass sie stark sein können", schrieb der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez. "You were simply the best. Tina Turner", twitterte die slowenische Präsidentin Nataša Pirc Musar. "Mit Tina Turners Tod hat die Welt eine Ikone verloren", betonte der Schweizer Bundespräsident Alain Berset.