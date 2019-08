Russische Melancholie in schönster Form bei "Eugen Onegin"

Liebeswirren und Liebesleid und Chaos der Gefühle junger Menschen hat Peter I. Tschaikowsky musikalisch in "Lyrische Szenen in drei Akten" gegossen. 1879 wurde die auf dem Puschkin-Versroman "Eugen Onegin" basierende Oper von Studierenden des Moskauer Konservatoriums uraufgeführt. Am Montagabend erlebte das Werk im Opernstudio der Bregenzer Festspiele eine gelungene Neu-Interpretation.

SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK Neu-Interpretation bei den Bregenzer Festspielen