Sängerin Anita Rachvelishvili im SN-Interview: "Diese Carmen ähnelt mir"

Sie überstand zwei Mal Corona und beehrt die Wiener Staatsoper in ihrer Paraderolle: Anita Rachvelishvili singt Carmen.

Dieser dunkle, dramatische Mezzosopran ist ein Ereignis. Anita Rachvelishvili debütierte 2019 in "Adriana Lecouvreur" bei den Salzburger Festspielen und zeigte sich stimmlich auf Augenhöhe mit Anna Netrebko. 2022 soll die Georgierin in "Aida" nach Salzburg zurückkehren. Am Sonntag singt sie Carmen in der Wiener Staatsoper - nachdem sie während der Proben positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Ihre Carmen in Berlin zählte im März 2020 zu den ersten Opern-Streams ohne Publikum. Wie geht es Ihnen heute mit dieser ...