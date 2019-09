Willi Resetarits beehrte das Festival "Schubert in Gastein", die Camerata Salzburg präsentierte sich in ihrer Residenz als musikalisches Chamäleon.

Helene Fischer versetzt Bad Hofgastein in ein Fieber: Die Vorankündigung eines Konzerts des Schlager-Sternchens dröhnte in den vergangenen Tagen durch die Social-Media-Echokammern der örtlichen Touristiker. Das seltene Gastspiel eines österreichischen Ausnahmekünstlers wurde dabei an den Rand gedrängt: Willi Resetarits gab ...