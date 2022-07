Stiftung Mozarteum: Ein Juwel unter den Spielstätten funkelt wieder

Nach elfmonatiger Sanierung erklang im Großen Saal der Stiftung Mozarteum wieder Musik - ein Fest optischer und akustischer Art.

"Halleluja!", rief Rolando Villazón. Der künstlerische Leiter der Stiftung Mozarteum sprach in seiner emotionalen Art aus, was sich viele Besucher des Sommerkonzerts am Freitag dachten. Seit Ende August 2021 war der Große Saal der Stiftung Mozarteum nicht mehr in seiner ursprünglichen Funktion als Konzertstätte im Einsatz. Die Salzburger Festspiele hatten den Saal im vergangenen Sommer noch genutzt, bevor der erste Schritt einer mehrjährigen Sanierung begann. Weil auch die Mozartwoche im Jänner abgesagt wurde, mussten Salzburgs Orchester und Zuhörer eine ganze ...