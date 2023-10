Stefan Herheim setzt Händels "Theodora" in legendäres Wiener Ambiente. Die christliche Jungfrau durchlebt als Kellnerin ein Martyrium.

Arnold Schönberg Chor in einer Szene aus „Theodora“

In der Opern-Weltmetropole Wien mag Georg Friedrich Händels "Theodora" als Rarität gelten, Salzburgern ist das Werk bekannt. Gleich zwei Mal war das späte Londoner Oratorium in den 2000er Jahren bei den Salzburger Festspielen zu hören, zuletzt in Christof Loys szenisch ...