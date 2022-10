Universität Mozarteum on the road mit Bob Dylan: Eine akademische Bobisierung

Mozarteum: Symposium und Uni-Projekt mit Bob Dylan als Inspiration.

Bob Dylans Spuren lassen sich in vielen Bereichen aufspüren. Umgekehrt führt sein Werk, rund 650 Songs, zurück an große Inspirationsquellen zwischen Homer und Zeitgeschichte. In den vergangenen Monaten beteiligte sich auch die Universität Mozarteum an dieser Spurensuche. Zwischen Songs und Sonderlichem bewegten sich jeweils für ein paar Wochen neun Zweierteams von Studierenden auf vier Kontinenten.

Unter Leitung von Eugen Banauch wurde Ergebnisse des Programms "With Dylan On The Road", präsentiert. Dem Projekt liegt gleichsam eine Grundidee des Buches ...