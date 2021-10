Via Tablet zum Meister über 88 Tasten

Österreichs erste Online-Klavierakademie kommt aus Salzburg. Matej Dzido hat eine Marktlücke gefunden, die in der Pandemie an Zulauf gewann.

Mit schwitzenden Händen und Schnappatmung beim gestrengen Klavierlehrer zum Vorspielen antreten, diese Erfahrung könnte dem einen oder anderen eine tiefergehende Auseinandersetzung mit Musik vereitelt haben. Wer bei Matej Dzidos "Pianofly" das Klavierspiel erlernt, erspart sich diesen Nervenkitzel: Seine Online-Klavierkurse finden via Table oder Smartphone statt. Berühungsängste sind also ausgeschlossen - etwa so wie beim Yogaunterricht via YouTube.

Dem Pianisten, der es einst mit 13 Jahren in das Hochbegabten-Studium an der Universität Mozarteum geschafft hat, dürften Prüfungsängste eher fremd ...