Wiener Philharmoniker am Samstag bei Sakralmusik-Fest in Rom

Ein Konzert der Wiener Philharmoniker in der päpstlichen Basilika Sankt Paul vor den Mauern eröffnet am kommenden Samstag die 18. Ausgabe des internationalen Festivals der Sakralmusik in Rom. Aufgeführt wird Joseph Haydns "Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze" unter der Leitung von Konzertmeister Rainer Honeck.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Wiener Philharmoniker seit 2001 beim Festival