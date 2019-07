Wiener Staatsoper 2018/19 mit Rekord bei Karteneinnahmen

Auch in der vergangenen Spielzeit 2018/19 konnte die Wiener Staatsoper wieder einen Rekord bei den Karteneinnahmen erzielen: Insgesamt erlöste das Haus am Ring auf diesem Wege 37,695 Mio. Euro nach 35,299 Mio. in der vorherigen Spielzeit.

