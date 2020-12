Zum Tod von Günther G. Bauer: Spielerisch brachte er uns Mozarts Lebenswelt näher

Mozarteums-Rektor, Schauspieler, Regisseur, Schriftsteller, Spielforscher: Günther G. Bauer tauchte in seinem bewegten Leben in viele Disziplinen ein. Am Donnerstag ist er völlig schmerzfrei 92-jährig verstorben.

SN/bernhard strobl Günther G. Bauer räumte in seinen Büchern mit Mozart-Mythen auf.