Österreich feiert Einem

Vor 100 Jahren wurde der Komponist Gottfried von Einem geboren, der in Salzburg seine Weltkarriere startete

Es muss schon ein großer Anlass sein, dass die beiden Operndirektoren erstmals gemeinsam zur Pressekonferenz bitten: Dominique Meyer, Staatsoperndirektor, und Roland Geyer, Intendant des Theaters an der Wien, wollen den 100. Geburtstag des Komponisten Gottfried von Einem angemessen feiern. Im Theater an der Wien kommt Einems "Besuch der alten Dame" in einer von Keith Warner inszenierten Neuproduktion heraus, in der Wiener Staatsoper wird "Dantons Tod" in der Inszenierung von Josef Köpplinger zur Premiere gebracht, was auch Sinn macht. Nicht nur, weil Dominique Meyer ein Franzose ist, "Dantons Tod" war bei der Uraufführung bei den Salzburger Festspielen 1947 der Start von Gottfried von Einems Weltkarriere und wurde im selben Jahr von der Wiener Staatsoper an der Spielstätte Theater an der Wien übernommen.