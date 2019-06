So, wie's ist, kann's nicht bleiben: Der Mensch braucht neue Herden. Also schickt Hubert Lepka Tänzerinnen und Publikum in den Stall.

Hubert Lepka muss in den Stall. Der Nachbarbauer hat einen Darsteller für Lepkas neue Inszenierung abgeliefert - ein Kalb. Und jetzt müssen sich die Ziegen im Stall an ihren neuen Partner gewöhnen. In ein paar Tagen müssen sie bei "Herde ...