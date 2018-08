Ben Becker im SN-Interview: Der Kopf will immer weiter

Caligula: Wenn Ben Becker etwas tut, stürzt er sich voll hinein. Das kann gefährlich sein.

"Wenn ich von daheim auf einen Kaffee gehe …", sagt Ben Becker, bricht den Satz ab und greift sich an den Kopf. "Was für ein Freud'scher Versprecher", sagt er: "Daheim - wie irre." Er geht nämlich nicht von daheim weg. Er geht von der Probebühne des Salzburger Landestheaters auf einen Kaffee. Aber irgendwie ist das doch auch sein "Daheim" in diesen Tagen. Der 53-jährige Schauspieler, einst Tod beim "Jedermann" und zuletzt hochgelobt mit seiner Soloperformance "Ich, Judas", probt "Caligula" von Albert Camus. Bei den letzten Proben verschwindet dann oft die Welt rundherum.