Brandauer spielt Hagen bei Nibelungen-Festspiele in Worms

Die Nibelungen-Festspiele in Worms haben die geplante Uraufführung von Thomas Melles "Überwältigung" (12. bis 28. Juli) mit Schauspiellegende Klaus Maria Brandauer als "elektrisierendes Stück" angekündigt. Er freue sich über die Zusagen von Brandauer und auch etwa von Ex-"Tatort"-Kommissar Boris Aljinovic, sagte Intendant und Ufa-Chef Nico Hofmann am Dienstag vor Journalisten in Worms.

SN/APA (dpa)/Uwe Anspach Brandauer wagt sich über eine große Figur der deutschen Literatur