Deutscher Theaterstar Jutta Lampe mit 82 Jahren gestorben

Die deutsche Schauspielerin Jutta Lampe ist tot. Sie starb im Alter von 82 Jahren. Lampe arbeitete rund drei Jahrzehnte an der Berliner Schaubühne, arbeitete mit Regisseuren wie Peter Stein und Luc Bondy zusammen. Außerdem war sie in mehreren Filmen von Margarethe von Trotta zu sehen, so "Die bleierne Zeit", "Schwestern oder die Balance des Glücks" und "Rosenstraße".

SN/APA (dpa)/Katja Lenz Schauspielerin Jutta Lampe gestorben

Quelle: Apa/Dpa