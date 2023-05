Emotionen statt Emissionen: "Greta" am Schauspielhaus Salzburg

Auch wenn es weh tut: Die theatrale Recherche über Greta Thunberg und die weltweite Bewegung "Fridays for future" ist ein Stück der Stunde und nicht nur für Jugendliche geeignet.

"How dare you?": Dieser Satz wurde schnell zu einer Ikone des Widerstands. Die Aktivistin Greta Thunberg schleuderte ihn am UN-Klimagipfel 2019 wie einen Feuerpfeil einer verdutzten Phalanx an Staatenlenkern entgegen, deren Tatenlosigkeit im Kampf um die Zukunft unseres Planeten der jungen Generation aufstößt.

Im Schauspielhaus Salzburg fällt der Satz am Esstisch. "Wie könnt Ihr es wagen?", faucht Greta ihre Familie an. Die Mutter (Annalena Hochgruber) ist Opernsängerin, fliegt in der Welt herum und stellt damit per se eine ...