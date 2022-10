Hugo von Hofmannsthals Drama "Der Turm" in München: Gefangen zwischen Macht und Nacht

Hugo von Hofmannsthals hochpoetische Sprache als intensiver Trip: Premiere für "Der Turm" am Münchner Residenztheater.

Eine ganze Weile spuken seltsame Figuren in diesem düsteren, gebogenen Raum herum und diskutieren in recht komplexer Weise über Macht und Politik. Da knistert und stöhnt es plötzlich aus der Höhe, einige Meter über dem Boden schält sich ein Wesen aus einer Plastikfolie und nimmt an den Gesprächen erst nur "geräuschhaft" teil. Es ist Sigismund, Sohn von König Basilius, sein Vater verbannte ihn in einen Turm, aus Angst vor einer Prophezeiung, der Spross würde ihn zu Lebzeiten beerben.

...