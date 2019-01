Das Salzburger Landestheater sieht Carl Philip von Maldeghems Wechsel nach Köln als Auszeichnung. Deutsche Medien reagieren ratlos.

Für Carl Philip von Maldeghem gibt es keine Verschnaufpause. Am Donnerstag als künftiger Intendant des Schauspiels Köln präsentiert, arbeitete er am Freitag bereits wieder in Salzburg mit seinen Schauspielern: Maldeghems Inszenierung von Horváths "Geschichten aus dem Wiener Wald" befindet sich in der finalen Probephase.