Salzburger Straßentheater bietet heuer großes Tennis

Einen Tag vor der Premiere klingelt das Telefon. Es ist der Hauptdarsteller. Er ist corona-positiv. Das ist kein Bühnenstück, sondern Realität. Gespielt hat das Salzburger Straßentheater trotzdem. .

Es sind viele Fragen, die Freilufttheatermachern durch den Kopf gehen können. Hält das Wetter bei der Premiere? Gibt es einen Stau auf dem Weg von einem Veranstaltungsort zum nächsten?

Bei Georg Clementi läutete am Mittwoch, einen Tag vor der Premiere des neuen Stücks "Extrawurst", das Telefon. "Am anderen Ende der Leitung war Jakob Kücher, einer unserer Hauptdarsteller. Er erzählte, er sei corona-positiv", erzählt der Leiter des Salzburger Straßentheaters. Was also tun? Die Lösung lag buchstäblich nah: Clementis Sohn ...