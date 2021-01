Vier starke Frauen bürsten den Austropop gegen den Strich

Das Kollektiv Kollinski nähert sich feministischen Themen mit Humor. Die Performance "Austropopo" in der ARGEkultur dreht sich um die Rolle der Frau in Coronazeiten - coronabedingt vorerst nur in digitaler Form.

SN/argekultur/wolfgang lienbacher Das Kollektiv Kollinski musiziert mit Schnurrbart und Schalk im Nacken.