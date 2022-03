Wenn Technik das Mit- in ein Nebeneinander verwandelt

In der ARGEkultur wird Dostojewskis Briefroman "Arme Leute" zu einem hybriden Theaterexperiment. Der Zuseher hat die Wahl: Genießt man das Schauspiel aus der Nähe oder hat man online Entscheidungsgewalt?

Die schöne neue Welt des Social-Media-Zeitalters hat ihre Tücken. Wenn zwei Menschen auf technische Hilfsmittel angewiesen sind, um sich näherzukommen, wird jeder Dialog zum Tanz auf dem Glasfaserkabel. Man redet neben- statt miteinander, die Antwort erfolgt verfänglich zeitverzögert - oder als halblustiges Video.

Das WhatsApp von vorgestern hieß Brief. Fjodor Dostojewski erzählte die berührende Liebesgeschichte "Arme Leute" in Form eines Briefromans. Regisseur Ben Pascal überträgt die Vorlage in unsere Zeit und erzählt gemeinsam mit dem Animations-Profi Remo Rauscher ...