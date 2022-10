Beauty-Looks: Kontrastprogramm in Farbe

Individuelle Freiheit steht bei den Make-up-Trendlooks hoch im Kurs. Mit den aktuellen Herbstfarben werden unaufdringlich elegante und exzentrische Farbträume gleichermaßen wahr.

Nach einem Sommer, der an Superlativen wenig zu wünschen übrig ließ, kommt ein Herbst, der, geht es nach den Make-up-Trendlooks 2022, in deutlich ruhigerem, aber nicht weniger aufregendem Fahrwasser agiert, weil er Eleganz auf ein neues Level hebt.



Die Augen

Der Herbst ist die Zeit des abnehmenden Lichts. Und weil Licht nun kostbar wird, präsentieren sich die Farben für die Augen intensiver. Zu den typischen Herbstfarben wie Aubergine, erstaunlich vielen Nuancen von Braun, Beige und Grün kommt Überraschendes wie weiches Mauve und Rosa, Rot, gebranntes Orange und Gold. Je nach beabsichtigter Wirkung - von dezent über edel bis extravagant, etwa bei Smokey Eyes - können Farbtöne miteinander kombiniert oder gemischt werden. Matte und metallisch-kühl schimmernde Lidschatten, die nun wieder hoch im Kurs stehen und den Blick mit funkelnder Tiefe oder strahlenden Highlights veredeln, erweitern die individuellen Ausdrucksmöglichen zusätzlich.



Die Lippen

Die Lippen tragen Rot. Klares, sattes, meist elegant mattes Rot. Nicht (nur) als Signalfarbe an trüben Tagen. Rot, die Farbe der Freude, der Liebe, der Leidenschaft, der Kraft, wird zu einer Art Geisteshaltung. Wem das zu dramatisch ist (oder zu betreuungsintensiv, denn Rot verlangt nach einem makellosen Auftritt), greift zu Rosa, Pink, Beige, zu Rosenholztönen, Pflaume oder weichen Brauntönen mit seidigem Finish.



Der Teint

Der Teint ist im Idealfall blass und auf jeden Fall matt, eine magische Leinwand, auf der sich die Farben entfalten können. Damit das Ganze aber nicht flach oder gar fad wirkt, sind Foundations entwickelt worden, die wahlweise rosige oder goldene Untertöne haben, um ein Finish mit unwiderstehlicher - entweder frischer oder strahlender - Ausstrahlung zu erzielen. Die Wangen werden dezent betont, weiches Braun und frisches Pink stehen hier zur Wahl.



Die Fingernägel

Die Nagellackfarben korrespondieren mit den Farben der Lippenstifte. Klassisches Rot gibt die Richtung vor. Beige, Karamell und weiches Pink veredeln die Nägel mit Eleganz, Aubergine, Olivgrün oder dunkles Schokoladebraun trumpft mit unübersehbarer Raffinesse auf.



Solo für Wimpern

Besonderes Augenmerk wird den Wimpern zuteil. Die gute alte Mascara - nicht grundlos ein Kultprodukt seit mehr als 100 Jahren - erfindet sich in regelmäßigen Abständen neu. So auch heuer.

Zu den bemerkenswerten Neuheiten zählt "Lash Lengthener", wischfest und mit 38°C warmem Wasser abspülbar, das jüngste Mitglied der 38°C-Kollektion der japanischen Luxusmarke Sensai. Der Name ist Programm, die Wimpern werden verlängert und in glänzendes Schwarz getaucht. Die Formel besteht aus zwei Schichten von Polymeren, von denen eine für Elastizität und Verlängerung, die zweite für Struktur verantwortlich ist. Volle Wimpern sind auch das Ziel von "Le 8 Hypnôse" von Lancôme. Das Haus setzt auf die Kraft von acht Aminosäuren (daher der Name), die in einem schwarzen Pflegebalsam konzentriert sind, verzichtet gänzlich auf Wachse und hat so seine erste Volumen-Mascara kreiert, die mit einem Serum angereichert ist. Megavolumen und tiefschwarzes Couture-Finish verspricht "Lash Clash" von Yves Saint Laurent. Die Formel mit feinsten Pigmenten aus schwarzem Eisenoxid verleiht den Wimpern üppigen Schwung, der in der parfümfreien Formel enthaltene Irisextrakt schützt und pflegt die zarten Härchen.

Bemerkenswert ist auch "Noir Allure" von Chanel. Wie die Lippenstifte der Linie "Rouge Allure" hat die neue Wimperntusche ein raffiniertes, patentiertes Öffnungs- und Verschlusssystem, öffnet und schließt sich mit einem eleganten Klick. Für "Noir Allure" hat Chanel sein ikonisches Schwarz um eine zusätzliche, mit einem Hauch von Rot durchsetzte Nuance bereichert. Ein kurzes Aufflackern von Feuer, das während des Auftragens (mit burgunderfarbener Bürste!) zu sehen ist, das den neuen Schwarzton noch lebendiger und magnetischer macht.

"SOS Lashes Serum Mascara" nennt Clarins seine neue Wimperntusche, die eigentlich keine ist, aber strapazierten Wimpern zu Hilfe kommt. Das 2-in-1-Produkt vereint Serum und Primer, revitalisiert die Wimpern, schützt sie und bereitet sie auf die darauffolgende, normale Mascara vor. Das Bürstchen besteht aus Baumwollfasern und organischen Rizinusölfasern, die für besonders sanftes Auftragen Sorge tragen.