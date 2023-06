Bison und Strauß erfreuen Gourmets

Das Fleisch vom Strauß reift im Kamptal bis zu 28 Tage. Es erinnert geschmacklich etwas an Rinderfilet und gleichzeitig auch an Enten- oder dunkles Putenfleisch. Seine Konsistenz ist fest, dabei aber sehr zart. Es eignet sich vorzüglich für die Zubereitung von Filetsteak, aber auch paniert auf Wiener Art, in Variationen als Geschnetzeltes, Roulade, chinesische Pfanne, Schmorbraten. Fein schmeckt es auch als geröstetes Fleisch, gerne über offener Flamme, oder aber Straußentatar, Bratwurst und Käsekrainer. Als Straußenburger hat es das große Federtier auch bereits auf so manche Speisekarte in der Stadt Salzburg geschafft.

Rieseneier sorgen für Aha-Erlebnisse

"Seit 1993 züchten wir unsere Strauße im Kamptal. In unserem 17 Hektar großen Freiland halten und betreuen wir sie wie Wildtiere", so Sonja Gärtner. Schnell merkten ihre Familie und sie, dass die Menschen aus nah und fern reges Interesse an den wendigen Tieren hatten. Deshalb gibt es heute viel zu sehen im Straußenland - und viel mitzunehmen. Die Federn erfreuen sich großer Beliebtheit und die rund eineinhalb Kilogramm schweren Eier sorgen für Aha-Erlebnisse, etwa als Rieseneierspeise, Riesenspiegelei, Kaiserschmarrn oder Eierlikör. Ein Ei entspricht etwas mehr als 20 Hühnereiern und wiegt 1,3 Kilogramm. Dafür ist es zumindest zwei Monate ab Kauf haltbar. Selbst die Schale der Eier lässt sich gut verkaufen; sie soll, gerne auch in Bruchstücken, in der Küche aufgestellt zuverlässig gegen Lebensmittelmotten wirken und diese fernhalten.

Straußenland begeistert Kinder

Angst, dass Tiere flügelschwingend Reißaus von der Farm nehmen, muss Sonja Gärtner nicht haben. Aufgrund der Rückbildung seiner Flügel und Federn kann der bis zu drei Meter große Vogel nicht fliegen - und das, obwohl sein Vorfahre, die Straußenechse, vor 40 Millionen Jahren dazu in der Lage war. Die Flügel dienen heute der Balz, zum Schattenspenden und zum Halten des Gleichgewichts beim schnellen Lauf. Die Kinder, die das Straußenland mit ihren Eltern besuchen, sind vor allem von den frisch geschlüpften Küken begeistert. Diese sind rehbraun, ihr Daunenkleid hat dunkle Tupfen. Sie schlafen oder schreiten neugierig durch das Gehege, die Daunen des Rückgefieders stehen wie bei einem Igel in die Höhe. Mit einem Gerücht möchte Sonja Gärtner schließlich aufräumen und sagt: "Stecken Sie nicht den Kopf in den Sand, der Strauß hat das nämlich noch nie getan!"

Sie wollen mehr zu dem Thema erfahren? Dann lesen Sie weitere Artikel in der Beilage „Kulinarisches Niederösterreich“ – ab 22. Juni kostenlos im E-Paper oder in der SN-App.

