Der schräge SN-Produktetest: Darauf hat die Welt gewartet …

… oder etwa nicht? Im SN-Produktetest geht es diesmal um ein Fahrrad-Dach, einen besonderen Trinkhalm und einen Köpfler-Tischtennis-Ball.

Ö und ein Strohhalm fürs Überleben in der Wildnis.

Cabriolet on Bike

Endlich auch beim Radeln ein Dach überm Kopf haben. Keine lästigen Regenklamotten mehr tragen müssen oder nass werden, wenn wieder mal Wassertropfen vom Himmel plätschern. Der Bub-up verspricht genau das. Eine Schutzblase, die auf jedes Fahrrad und jeden Roller passt, einfach zu verstauen und zu transportieren. Bei Regen spannt man sich den Bub-up wie einen Rucksack auf den Rücken und befestigt die Vorderenden der Schutzblase mittels Klettverschluss am Lenker.

Die Montage ist ein Kinderspiel, keine ...