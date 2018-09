Antibiotika - der Südosten Europas ist bald resistent

Forscher analysierten, in welchem Ausmaß sich Antibiotikaresistenzen in Europa ausbreiten. Das Ergebnis schockierte. Jährlich sterben in der EU rund 25.000 Menschen.

SN/wikipedia/rocky mountain laboratories Enterobakterien sind an sich harmlose Darmbakterien. Es sei denn, sie legen sich eine Waffe gegen Antibiotika zu.