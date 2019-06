Hitzetipps: Jetzt ist Siesta angesagt

Sonntag und Montag drückt noch einmal Gluthitze auf das Land. Hier gibt es ein paar Tipps, wie man das leichter aushalten kann.

Die Länder des Südens sind mit der Siesta ein gutes Vorbild. Zumindest waren sie das lange Zeit, denn auch in Italien, Spanien und Griechenland ist es nicht mehr überall möglich, ein lange Mittagspause einzulegen.

Wenn die Temperaturen in Richtung 40 Grad steigen, kann man sich aber einiges davon abschauen:

1. In den heißen Mittagsstunden möglichst nicht aus dem Haus gehen, denn auch an Seen und unter Bäumen ist es zu heiß. Die Räume sollte man gut verdunkeln und mit dem Lüften warten bis es Abend und etwas kühler wird. Hitzetage sind ein guter Anlass, einmal alle viere von sich zu strecken.

Wer jetzt Wäsche waschen muss, verschiebt das auch besser bis man die Fenster wieder öffnen kann. Die Feuchtigkeit macht das Raumklima noch tropischer. Wenn es möglich ist, Elektrogeräte wie den Computer oder den TV ganz ausschalten, auch im Standby-Modus geben diese noch etwas Wärme ab.

2. Um den Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt auszugleichen, muss man jetzt genügend trinken, am besten Wasser mit Minze, einer Scheibe Zitrone oder etwas Ingwer. Kühler, nicht eisgekühlter Tee ist auch gut. Wer es einmal ausprobiert hat, schwört darauf: heißer Gewürztee bringt müde Geister wieder in Schwung.

3. Der Körper braucht jetzt etwas Leichtes: Buttermilch, leicht gesalzen mit Kräutern, kalte Gurken- und Tomatensuppe, Tomaten mit Mozzarella, Gurke mit Schafskäse, Melone mit Schinken, das genügt in der Mittagspause. Kaffee regt den Kreislauf zwar an, lässt ihn aber schnell wieder absacken. Alkohol belastet auch den Kreislauf und entzieht dem Körper Flüssigkeit.

4. Kalt zu duschen, ist nicht günstig. Die Blutgefäße werden verengt und die gespeicherte Wärme kann nur langsam abgegeben werden. Zudem signalisiert kaltes Wasser dem Körper, dass er sich aufwärmen muss. Lauwarmes Wasser ist besser. Gegen Kreislaufbeschwerden hilft es, ein feuchtkaltes Tuch in den Nacken zu legen, und kaltes Wasser über Hand- und Fußgelenke rinnen zu lassen. Körpercremes mit Kampfer oder Minze erfrischen, besonders dann, wenn man sie vor dem Auftragen in den Kühlschrank legt.

5. Die Kleidung sollte aus Naturfasern bestehen und locker sein. Auf Sonnenschutz und Sonnencremes kann man jetzt nicht verzichten. Das gilt ganz besonders für die Kinder. Kleine sollten überhaupt nicht der Sonne ausgesetzt werden.

Quelle: SN