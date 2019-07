Berichte über offen ausgetragene Aggression am Arbeitsplatz, in Geschäften, unter Nachbarn, im Verkehr oder Touristen gegenüber häufen sich. Reine Momentaufnahmen? Oder werden die Menschen tatsächlich aggressiver? Und was können wir für unsere psychische Gesundheit tun? Der Bestsellerautor, Psychiater und Psychotherapeut Manfred Stelzig legt in diesem Podcast den Finger in offene Wunden unserer Gesellschaft.

SN/robert ratzer