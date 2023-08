Denkmalpflege: Alt sucht Jung

100 Jahre österreichisches Denkmalschutzgesetz

Seit 1913 gibt es in Frankreich ein Denkmalschutzgesetz, für das im 19. Jahrhundert die Schriftsteller Victor Hugo und Prosper Mérimée zäh gekämpft hatten. Österreich mit seinem reichen Erbe folgte 1923. Wenn in diesem Jahr das 100-Jahr-Jubiläum des österreichischen Denkmalschutzgesetzes gefeiert wird, so ist dies auch hierzulande ein Aufruf, nicht nur die historischen Preziosen und deren Verwertung im Blick zu haben, sondern sich darum zu kümmern, dass die nächsten Generationen sie erhalten können - und wollen. Petra Weiss, Fachdirektorin des Bundesdenkmalamts in Wien, stimmt dem zu: "Denkmalschutz ist ein gesellschaftliches Thema. Wir müssen so früh wie möglich Kindern kulturelle und ästhetische Werte vermitteln.

Ansätze für Weiterbildung und steuerliche Anreize in Österreich

Wir hätten ein Projekt entwickelt, das jungen Lehrerinnen und Lehrern zum Thema Baukultur und Denkmalschutz Weiterbildung anbietet. Leider war das Interesse daran vorerst gering. Wir wollen zudem, dass private Eigentümer steuerlich begünstigt werden. Etwa 39.000 Objekte stehen in Österreich unter Denkmalschutz. Ein Drittel davon befindet sich in Privatbesitz. Um die Größenordnung zu verdeutlichen: Ein Studie von 2019 hat gezeigt, dass Private, Bund und Gemeinden pro Jahr rund 160 Millionen Euro in den Erhalt von Kulturerbe investieren." Österreich ist ein Vorbild. Anders als in Frankreich, wo man Jugendlichen dann zur manuellen Arbeit rät, wenn die Noten schlecht sind, genießt das Handwerk hierzulande Ansehen.

Bildungszentrum für Baudenkmalpflege in der Kartause Mauerbach

Vor den Toren Wiens liegt idyllisch im Wienerwald Mauerbach. Am Busbahnhof lädt eine Tafel dazu ein, die ältesten Baumeister, Experten für Holzbearbeitung und Dammbau, zu besichtigen: Besuchstermin bei Familie Biber. Ein paar Hundert Meter weiter befindet sich dann der Treffpunkt für zweibeinige Professionisten. In einem ehemaligen Kloster, der Kartause Mauerbach, können seit 1984 alle diejenigen, die sich mit Handwerk und Restaurierung auskennen, ihr Wissen um die Gewerke der Baudenkmalpflege vertiefen. Zudem ist die Kartause Anlaufstelle für Privatleute und Institutionen, die Informationen und historisches Baumaterial suchen. Astrid Huber-Reichl leitet das Ausbildungszentrum: "Mittlerweile bieten wir 29 Kurse mit 500 Teilnehmern an. Wir decken alle Bereiche des Bauhandwerks ab wie Steinmetzarbeiten, Ziegelherstellung, Stuck, Putze, Anstriche, Fenster, Türen, Fliesen, Schmiedearbeiten für Gitter und Beschläge. Was heute mehr denn je an Bedeutung gewinnt, vermitteln wir seit Jahren: Das Material kommt aus der Region und lässt sich wiederverwenden. Viele alte Bauweisen waren angepasst an Klima und Wetter." Ein Beispiel sind die alten Kastenfenster: Im Winter konnte ein zweites Fenster vorgehängt werden. Der Luftpolster dazwischen sorgte für Dämmung. Sommers ließ sich das Vorderfenster durch Rollläden ersetzen. "Die Dämmung ist besser als bei modernen Fenstern, die Gase enthalten, die sich nach 20 Jahren verflüchtigen", sagt Astrid Huber-Reichl.

Lebendiger Austausch und grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Es sind nicht nur solche Erkenntnisse, die junge Leute beeindrucken. Der 42-jährige Lungauer Christian Löcker, seit 2003 beim Land Salzburg für die Erhaltung von Denkmälern entlang der Straßen zuständig, hatte sich nach seiner Maurerlehre in der Kartause ausbilden lassen: "Das Schönste an der Denkmalpflege ist, dass man sich mit anderen austauscht. Man diskutiert gemeinsam, um Lösungen zu finden, und diese Lösungen müssen für jedes Detail maßgeschneidert sein", sagt er.

Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg ist selbstverständlich, hat sich doch auch das Kulturgut nicht an Schranken gehalten. Der Schatten des Sonnenkönigs reicht so bis nach Mauerbach. Zur Sammlung alter Holzböden dort gehört das von Louis XIV. für Versailles in Auftrag gegebene Tafelparkett. Die Form fand in ganz Europa Gefallen und wurde zum Vorbild für die Variation "Salzburg Versailles".