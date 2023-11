Die künstliche Intelligenz in Österreich studieren

Immer mehr österreichische Hochschulen bieten Studiengänge zu künstlicher Intelligenz an. Warum deren Absolventen so gefragt sind und welch enorme Rolle Ethik im Studium spielt.

Künstliche Intelligenz ist schon länger ein zentraler Bestandteil des Informatikstudiums gewesen, etwa im Bereich maschinelles Lernen oder in logischer Programmierung, sagt Konstantin Schekotihin. Er ist Professor für KI und Co-Studiengangsleiter des Bachelors Robotics and Artificial Intelligence an der Universität Klagenfurt, der bereits im Wintersemester 2022/23 startete. "Es war höchste Zeit, einen eigenen Studiengang zu künstlicher Intelligenz einzuführen."

"Das Studium ist auf großes Interesse gestoßen, auch bei Personen aus dem Ausland", erzählt Schekotihin. Pro Semester wurden bislang 60 bis 70 Studierende verzeichnet. Da Klagenfurt keinen starken Studierendenzulauf aus ganz Österreich genießen könne, sei die Entscheidung auf einen englischsprachigen Bachelor gefallen, um auch internationale Studierende anzuziehen. Außerdem, sagt Schekotihin, sei es wenig sinnvoll, im überwiegend englischsprachigen Fach ständig die Begriffe zu übersetzen.

Robotik und Künstliche Intelligenz studieren

Das Bachelorstudium vermittelt das theoretische Fundament zu Robotik und künstlicher Intelligenz. "In den beiden ersten Semestern werden die Grundlagen in den relevanten Fächern Mathematik, Informatik, Mechatronik und Physik vermittelt, damit alle ein gutes Basisniveau erreichen", erklärt Schekotihin. In den höheren Semestern können die Studierenden zwischen Robotik- und KI-Spezialisierungen wählen. Auch die Praxis komme nicht zu kurz. "Etwa werden in Seminaren selbstständig Roboter sowie Drohnen entwickelt und gebaut", sagt Schekotihin. Im Masterstudium Artificial Intelligence and Cybersecurity werden die KI-Themen vertieft und mit Cybersicherheit kombiniert. "Immer mehr Firmen kämpfen mit Cyberangriffen. KI-basierte Sicherheitssysteme können diese schneller erkennen und abwehren", erklärt Studiengangsleiter und Professor für Produktionssysteme Martin Gebser. Vertiefend werden neuronale Netze - das Grundgerüst der künstlichen Intelligenz - behandelt und in diversen Projekten angewandt.

Große Nachfrage nach KI-Experten: Unternehmen suchen aktiv

Von Unternehmensseite sei die Nachfrage nach Absolventen groß. "Viele Firmen fragen aktiv bei uns an, ob sie Vorträge halten können, um Kontakte mit Studierenden zu knüpfen", sagt Schekotihin. Künstliche Intelligenz sei in der Industrie bereits verstärkt in Gebrauch, speziell bei der Planung und Optimierung von Produktionsprozessen. "KI wird sicherlich in allen Branchen eine Rolle spielen", meint Gebser überzeugt. Obwohl Studierende nicht in allen Fachrichtungen zu KI-Experten ausgebildet werden könnten, müsse die KI dennoch ausreichend verstanden und effektiv eingesetzt werden.