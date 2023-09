Kreativität: "Es braucht eine neue Fehlerkultur"

Klell ist überzeugt, dass Kreativität eine Fähigkeit ist, die man verfeinern und stärken kann wie einen Muskel. "Man kann das intuitive Sich-Öffnen, das die Kreativität braucht, selbst erzeugen, indem man einen Raum aufmacht, einen konkreten Ablauf schafft, eine Aufgabe, ein Ziel." Denktricks und Kreativmethoden helfen dabei, um unabhängig von der Tagesverfassung zu guten Lösungen zu finden. Gerade der Verrücktheit müsse man Spielraum geben, Fehler nicht als Scheitern betrachten, sondern sie nutzen, um auf neue Gedanken zu kommen.

Seit 20 Jahren gibt Klell ihr Wissen über die Mechanismen des kreativen Schaffens als Hochschuldozentin und Workshopleiterin weiter. Gerade Selbstständige begleitet sie im Ideenfindungsprozess. "Sie haben viele Herausforderungen zu bewältigen - Marketing, Vertrieb, Kommunikation. Wenn man in der Fähigkeit geschult ist, Lösungen zu entwickeln, dann macht man sich das Leben leichter", sagt sie.

Einzigartigkeit wird zum Erfolgsgeheimnis

Eine der Techniken, die die Kreativcoachin verwendet, ist die, vermeintliche Schwächen in Stärken umzudeuten; die Einzigartigkeit wird zum Erfolgsgeheimnis. Auch ihre eigene Schüchternheit hat Klell mittlerweile gelernt in positivem Licht zu sehen: "Ich bin sehr empathisch und merke schnell, wie Menschen drauf sind oder wie die Stimmung im Raum ist." Andere Techniken arbeiten mit Metaphern oder ungewöhnlichen Kombinationen.

Kreative Ideen in der Gruppe entwickeln

Für die Ideenfindung in der Gruppe gelten übrigens nicht wesentlich andere Regeln als beim Brainstorming alleine: "Klare Ziele und eine Atmosphäre des Vertrauens sind entscheidend für spektakuläre Ideen", sagt Klell. Wichtig sei es, in einen Spielmodus zu finden, um zu Out-of-the-Box-Lösungen zu gelangen. "Man muss das Team dazu einladen, auszubrechen, draufloszuplappern, zu schauen, was auftaucht. Dadurch wird man Impulsgeber für den anderen, es darf alles sein, egal ob verrückt oder langweilig."

Wichtig: "Nicht der hat die Idee oder die. Die Gruppe entwickelt etwas gemeinsam. Das stärkt das Team." Menschen einzuladen, die anders ticken oder nicht Teil des Teams sind, könne ebenfalls bereichern: "Außenstehende kennen die Regeln nicht, wissen nicht, was man ,darf' und was nicht."