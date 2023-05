Neue Wege im Recruiting: Mitarbeitersuche digital

Die Wiener Städtische etwa sucht mithilfe ihrer interaktiven Jobworld neue Beschäftigte, PwC Deutschland hat eine Gaming- und E-Sports-Plattform finanziert, um Talente und Ideen zu nutzen.

Der Bedarf an Versicherungsberaterinnen und -beratern steigt kontinuierlich: Um auch künftig Kundenservice auf höchstem Niveau bieten zu können, sucht die Wiener Städtische aktuell 250 neue Beschäftigte in ganz Österreich: sozial kompetente und kommunikative Persönlichkeiten, die Freude am Umgang mit anderen Menschen haben, über ein hohes Maß an Eigenorganisation verfügen und engagiert sowie leistungsorientiert sind.

Neues innovatives Recruiting-Portal Jobworld

Für eine zielführende Suche gibt es nun ein innovatives Recruiting-Portal: "Mit der Jobworld geht die Wiener Städtische neue Wege im Recruiting. Interessierte können sich hier auf spielerische Weise über Karrierechancen in der Wiener Städtischen informieren", erläutert Ralph Müller, Generaldirektor der Wiener Städtischen. "Besonders wichtig ist uns die zielgruppengerechte Ansprache, denn die Wiener Städtische hält vielversprechende Karrierewege für die unterschiedlichsten Lebensentwürfe bereit."

Neben Informationen zur Wiener Städtischen als Arbeitgeber erfährt man in der interaktiven Wiener-Städtischen-Jobworld durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wiener Städtischen, welche vielfältigen Karrierechancen für junge Menschen, Best Ager und Frauen möglich sind. Praxisluft schnuppern und sich selbst als Versicherungsberater ausprobieren kann man im Jobgame: Hier durchlaufen die Nutzerinnen und Nutzer in drei Missionen typische Situationen und lernen, worauf es bei der Kundenakquise, der Kundenbetreuung und im Schadensfall ankommt. Nach jeder Mission folgen Fragen zum Selbstcheck. Wer vom Angebot und Jobprofil überzeugt ist, gelangt im Anschluss zur Onlinebewerbung. Die Jobworld ist über jobworld.wienerstaedtische.at abrufbar und zudem in die Recruiting-Plattform guterjob.at eingebettet. Für die Wiener Städtische ist dies bereits der zweite Schritt in die digitale Welt, wenn es ums Recruiting geht: Das erste Gamification-Tool im Bereich der Mitarbeitersuche war das "Check die Lehre"-Jobgame für Lehrlinge.

Umfassender digitaler Pre- und Onboarding-Prozess

Wer sich für eine Karriere in der Wiener Städtischen entscheidet, profitiert zudem von einem umfassenden digitalen Pre- und Onboarding-Prozess. In der neuen "guterjob"-App finden sich relevante Informationen zum Unternehmen, Benefits, Ansprechpartner im Haus und zum ersten Arbeitstag. Damit sollen neue Mitarbeiter bereits vor dem Eintritt ins Unternehmen bestmöglich unterstützt werden. Auch eine kurze Vorstellung der jeweiligen Abteilung und Führungskraft darf in der App nicht fehlen. Nach dem Eintritt ins Unternehmen bietet die App hilfreiche Infos zu Weiterbildungsmöglichkeiten, Veranstaltungen, Sozialleistungen und hilft in den ersten Monaten bei diversen Themen rund um den Arbeitsbeginn weiter.

Gaming- und E-Sports-Plattform im "War for Talents"

Eine Gaming- und E-Sports-Plattform, die Fachkräfte und Arbeitgebende zusammenbringt, hat die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland finanziert: The Metagame AI GmbH (Metagame). Die Idee dazu stammt von den beiden ehemaligen PwC-Mitarbeitenden Pia Büßecker und Gian Luca Vitale, die bereits seit mehreren Jahren E-Sports-Formate für Unternehmen durchgeführt haben. Metagame möchte einem Problem begegnen, dem Unternehmen jeder Größe ausgesetzt sind: dem sogenannten "War for Talents", einem zunehmenden Wettbewerb um hochqualifizierte Talente und Fachkräfte. Das Start-up nutzt dafür die globalen Digitaltrends des Gamings und E-Sports, um die gewünschten Talente zu erreichen, zu evaluieren, zu gewinnen und letztlich zu halten.

Metagame schafft einen Rahmen, in dem sich Mitarbeitende intern in den Innovationsprozess ihres Unternehmens einbringen können sowie ihre Businessideen präsentieren und in weiterer Folge zu marktreifen Lösungen weiterentwickeln. Damit fördert PwC den Unternehmergeist und die Innovationskultur in Unternehmen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben außerdem die Möglichkeit, eine Investition von PwC zu erhalten und so das eigene Unternehmen zu gründen oder mit PwC zusammenzuarbeiten, nachdem sie das eigene Unternehmen gegründet haben. "Wir bei PwC sind von Venture Building als strukturiertem Ansatz für den Aufbau neuer Unternehmensgründungen überzeugt. Unser Corporate Development and Innovation Team verfolgt einen systematischen Prozess, um fortlaufend neue Geschäftsmodelle zu finden, zu validieren und anschließend, wie im Fall von Metagame, den Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, neue, eigenständige Organisationen zu etablieren, um die Ideen auf den Markt zu bringen", sagt Florian Nöll, Partner und Head of Corporate Development and Innovation bei PwC Deutschland.

Metagame verfolgt das Ziel, eine Plattform zu schaffen, die Talente und Fachkräfte durch authentische Gaming- und E-Sports-Elemente, wie beispielsweise Turniere und Ligen, begeistert. Damit holt Metagame diese in ihrem gewohnten sozialen Umfeld ab und schafft gleichzeitig eine Matchmaking-Situation zwischen Fachkräften und Unternehmen. Damit füllt Metagame als Technologie-, Beratungs- und Agenturdienstleister eine Marktlücke zwischen den Branchen Gaming, E-Sports und Human Resources.